Кызыл, 19 марта, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Туве вакцинацию против коронавируса прошли ещё 240 подростков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Vk.com/mihailohlopkov Вакцинация от коронавируса подростка

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Из них в Республиканской детской больнице привито 70 подростков от 12 до 17 лет из группы риска. Остальные 170 прививок пришлись на районы Тувы — Тес-Хемский, в Тандинский, Пий-Хемский, Дзун-Хемчикский и другие.

За весь период в регионе препаратом «Спутник-М» вакцинировано 840 человек.

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