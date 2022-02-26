Кызыл, , 09:35 — REGNUM В Туве намерены организовать работу выездных бригад для вакцинации от COVID-19 трудовых коллективов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в настоящее время коллективный иммунитет в республике достигает 77%.

Пункт вакцинации от коронавируса в Туве Правительство Тувы

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По словам зампреда Елены Хардиковой, в пяти районах план вакцинации не выполнялся с самого начала прививочной кампании. Главам муниципалитетов поручено исправить сложившуюся ситуацию. В противном случае к ним на помощь направят межведомственную комиссию во главе с зампредом.

«В связи со спадом заболеваемости медицинские организации сейчас не испытывают дефицита в персонале и могут выделять выездные прививочные бригады. При выборе очередности выездов предпочтение будет отдаваться коллективам из социальной сферы деятельности», — добавили в правительстве.