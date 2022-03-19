Москва, 19 марта, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Владимир Миловидов — замдиректора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) — назвал срок возвращения западных компаний в Россию.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу — трансляция»

Иностранные компании, объявившие о приостановке деятельности на рынке РФ, скорее всего, начнут возвращаться к лету, особенно те, которых могут легко заменить конкуренты. Так, способствовать возвращению иностранных компаний будет и стабилизация на финансовом рынке России, считает эксперт.

Сейчас, по его словам, никакого коллапса на финансовом рынке РФ нет. Несмотря на прогнозы, рубль больше не падает по отношению к евро и доллару, а экспорт сократился лишь по некоторым позициям, но по-прежнему продолжается.

«По мере того как рынок … будет входить в плавное русло, можно будет строить планы как среднесрочные, так и долгосрочные», — отметил он в беседе с РИА Новости.