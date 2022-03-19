Москва, 19 марта, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Санкции Запада против России могут подтолкнуть другие страны к отказу от валютных резервов в долларах и евро. Об этом заявил эксперт по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли.

Vestiprim.ru Юань

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу — трансляция»

О отметил, что последние несколько лет РФ стремилась ограничить свои резервы в долларах, и ЦБ уделял внимание наращиванию позиций в евро, юанях, золоте. При этом он добавил, решение ЕС и США о заморозке валютных резервов РФ стало «нездоровым» прецедентом, который требует ускорения темпов диверсификации резервов в мире.

«Западные санкции, отрезающие Москву от ее валютных резервов, дают Китаю мощный стимул к тому, чтобы отказаться от доллара и евро, и могут подтолкнуть другие страны последовать данному примеру», — написал Кимберли в статье для китайской газеты South China Morning Post (SCMP).

После данного инцидента юань может стать популярной валютой в качестве резервов, добавил эксперт.