Донецк, , 08:27 — REGNUM Украинские националисты продолжают нести потери в пригородах Донецка. Силы ДНР уже закрепились на окраинах Марьинки.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Наши войска продвигаются, зашли на окраины Марьинки. Сейчас потихонечку зачищают улицы от бандитов этих всех, нацистов. Тяжело бои идут, но потихоньку двигаемся», — рассказал офицер НМ ДНР с позывным «Седой».

По его словам, зачистка Марьинки позволит вывести из-под огня боевиков Александровку, мк-рн Текстильщик, Петровский район.

Народная милиция ДНР использует высокоточные средства поражения противника, корректировка огня по технике и опорным пунктам националистов ведется при помощи беспилотных средств.