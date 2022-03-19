Брюссель, 19 марта, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Власти ЕС исследуют, возможно ли использовать оказавшееся под санкциями имущество граждан России для финансирования восстановления Украины, пишет Bloomberg.

СМИ

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу — трансляция»

Речь идет об активах бизнесменов и официальных лиц РФ. Официального подтверждения данной информации нет.

15 марта ЕС ввел новый пакет персональных санкций против РФ. Под ограничения попали директор Первого канала Константин Эрнст, бизнесмен Роман Абрамович, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Также ЕС запретил ввоз люксовых автомобилей и мотоциклов. Запрещен и ввоз в РФ духов, бытовой техники, одежды и других товаров стоимостью более 300 евро за штуку.