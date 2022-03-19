Москва, 19 марта, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Назальной вакциной от коронавирусной инфекции рекомендовано будет прививаться раз в шесть месяцев. Об этом рассказал 18 марта глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.

Цитата из видео. kremlin.ru Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

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Как уточнил учёный, иммунизация назальной вакциной от COVID-19 раз в полгода — это оптимально, чтобы защитить организм от средней и тяжёлой формы заболевания. Гинцбург отметил, что назальная форма вакцины «Спутник V» отлично подходит для ревакцинации.

Клинические испытания назальной вакцины SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021начались в октябре 2021 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Центра имени Гамалеи Гинцбург назвал срок начала клинических испытаний вакцины от коронавируса для детей 6−11 лет.