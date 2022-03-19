Вашингтон, 19 марта, 2022, 06:30 — ИА Регнум. О способности США защититься от любой ядерной угрозы заявил глава Пентагона Ллойд Остин 18 марта в интервью телекомпании CNN.

(сс) Senior Airman Perry Aston Ллойд Остин

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Отвечая на вопросы журналиста по ситуации на Украине, Остин пояснил, что в конфликт с Россией США вступать не намерены. По словам Остина, речь идёт о двух крупнейших ядерных державах.

Глава Пентагона отметил, что США способны противостоять любой ядерной угрозе и уверены в своих возможностях и способности себя защитить, но при этом уточнил, что вряд ли кто-то хочет увидеть, как используют ядерное оружие.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Пентагона Остин пригрозил Китаю проблемами в случае поддержки российской спецоперации на Украине.