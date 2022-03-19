Вашингтон, 19 марта, 2022, 06:14 — ИА Регнум. Соединенные Штаты заявили Китаю, что поддержка российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины — это «плохой выбор», сообщил глава минобороны США Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

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"Не хочу спекулировать или вдаваться в гипотетические рассуждения. Я надеюсь, что Китай не будет поддерживать», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь потребовал от США ответа на вопросы, затрагивающие американские военно-биологические лаборатории на территории Украины. По его словам, после раскрытия ряда документов о биологической деятельности США на Украине американская сторона должна дать разъяснения для всего мирового сообщества.