Москва, 19 марта, 2022, 05:52 — ИА Регнум. Эвакуацию 112 граждан России, Украины, США и других стран из Херсонской области на территорию Республики Крым провели российские военнослужащие. Об этом 18 марта сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

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Уточняется, что военнослужащие Южного военного округа вывезли из Херсонской области Украины на территорию России в город Армянск в Крыму 112 граждан Узбекистана, Сербии, США, Ливана, Туниса, Грузии, Украины и России.

Эвакуация иностранных граждан была организована по просьбе диппредставительств, которые обратились к России с просьбой о содействии в обеспечении безопасного вывоза их соотечественников с территории Украины. Кроме того, были учтены заявки, поданные иностранными гражданами в военную комендатуру в Херсоне.

Военнослужащие ВС РФ обеспечили безопасную погрузку всех желающих покинуть Украину на центральной площади Херсона. Граждане были размещены в автобусах, которые затем под охраной выехали на российскую территорию в Крым.

В Минобороны России отметили, что с начала спецоперации на Украине с территории Херсонской области в Россию были вывезены российскими военными около 400 иностранных граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Украина игнорирует вопрос об эвакуации мирного населения из городов, где идут активные боевые действия.