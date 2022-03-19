Около 50 вывезенных из Мариуполя мирных жителей направят под Ярославль
Мариуполь, ДНР, 19 марта, 2022, 05:42 — ИА Регнум. Около 50 эвакуированных мирных жителей Мариуполя направят поездом в Ярославскую область для дальнейшего размещения, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
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Сообщается, что эти жители в ночь на 19 марта пересекли на трех автобусах границу с Россией и приехали в Ростовскую область. Еще несколько автобусов находятся на контрольно-пропускном пункте.
«В 13 автобусах находятся более 350 человек. Из них около 50 беженцев будут направлены железнодорожным транспортом в Ярославскую область, остальных разместят в ПВР в Таганрог», — добавили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта подразделениям ДНР удалось эвакуировать из Мариуполя еще 171 человека. Отмечалось, что среди эвакуированных — 43 ребенка.