Москва, 19 марта, 2022, 05:02 — ИА Регнум. Вакцинация детей 6−11 лет в рамках клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник М» стартует через две недели. Такое заявление сделал 18 марта глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.

Kremlin.ru Александр Гинцбург

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Отвечая на вопрос о сроках начала вакцинации детей от коронавируса в рамках клинических исследований препарата «Спутник М», Гинцбург уточнил, что прививать детей возрастной группы от шести до 11 лет начнут через две недели.

Решение о выдаче разрешения на клинические исследования вакцины от COVID-19 для детей от шести до 11 лет было принято Минздравом России в конце января текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Центр имени Гамалеи подал в российский Минздрав пакет документов, необходимый для регистрации интраназального варианта вакцины от COVID-19 «Спутник V».