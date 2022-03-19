Лондон, 19 марта, 2022, 04:33 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в обозримом будущем исключила возможность снятия санкций с российских предпринимателей, включая Романа Абрамовича, введённых из-за проведения Россией военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом она заявила 19 марта в интервью газете The Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лиз Трасс

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Отвечая на вопрос ведущей о перспективе возвращения «когда-либо» Абрамовича в Великобританию, Трасс сказала, что «не видит такой ситуации».

Лиз Трасс «Сделать это будет невероятно сложно».

Глава британского МИД подчеркнула, что Западу необходимо наращивать санкционное давление на Россию и одновременно поставлять Украине вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным издания Sky Sports, британские власти дали российскому миллиардеру Роману Абрамовичу ровно 81 день на продажу лондонского «Челси». Крайний срок — 31 мая 2022 года.