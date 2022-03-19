Сеул, 19 марта, 2022, 04:29 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 381 454 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его данным, лишь 63 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные заразились непосредственно на территории страны. Центр фиксирует дальнейшее снижение заболеваемости COVID-19, которое происходит на фоне ослабления ограничительных мер в Южной Корее. Тем не менее всего двое суток назад в республике выявили свыше 600 тыс. инфицированных за день, что является абсолютным рекордным показателем для страны с начала пандемии.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 9 038 938. Также за минувшие сутки в стране скончались 319 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умер 12 101 человек.