Брюссель, 19 марта, 2022, 02:51 — ИА Регнум. Решение о продлении срока службы двух ядерных реакторов на десять лет приняло на фоне энергетического кризиса правительство Бельгии. Об этом 18 марта сообщил премьер-министр страны Александер Де Кроо в своём Twitter.

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Глава правительства Бельгии пояснил, что в связи с чрезвычайными обстоятельствами на фоне энергетического кризиса федеральное правительство приняло решение о продлении на десять лет срока службы двух наименее старых ядерных реакторов.

Как уточнил Де Кроо, власти страны намерены ускорить переход к возобновляемым источникам энергии, так как такой путь является лучшим для энергетической независимости Бельгии.

Правительство Бельгии планировало в 2025 году закрыть семь ядерных реакторов. Однако на фоне объявленных Евросоюзом санкций в отношении России пересмотрело решение. Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало 1 марта 2022 года план из десяти пунктов, где Евросоюзу предлагалось не заключать новых контрактов на поставку газа с российской компанией «Газпром», заменив российский газ альтернативными источниками энергии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Еврокомиссия признала значительный вред антироссийских санкций.