Прага, 19 марта, 2022, 01:41 — ИА Регнум. Экс-президент Чехии Вацлав Клаус, занимавший должность главы государства с 2003 по 2013 годы, выступил против проявлений русофобии в связи с проведением российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом он заявил в интервью газете «Лидове новины».

David Sedlecký Вацлав Клаус

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«Отвергаю существующую сегодня дешевую русофобию, отвергаю огульное отрицание русской культуры и тому подобные вещи», — заявил Клаус.

Бывший чешский президент добавил, что не намерен отказываться от врученной в 2007 году российской государственной награды — медали Пушкина, несмотря на давление общественности. По мнению Клауса, подобное поведение является инфантильным. Он подчеркнул, что награду он получил за заслуги в деле сближения чешского и российского народа, а также их культур.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что республика не справляется с наплывом украинских беженцев. По его словам, на чешскую территорию уже приехали около 270 тыс. украинских граждан.