Белград, , 01:21 — REGNUM Двойные стандарты Запада в отношении Украины и Косово и различную трактовку принципа территориальной целостности, а также давление на Белград с требованием ввода санкций против России осудил президент Сербии Александр Вучич 18 марта в ходе своего выступления в эфире телеканала TV PRVA.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

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«У всех нас в голове смешиваются вещи: соблюдение принципа международного права, где, бесспорно, кто его нарушил и кто жертва, и то, кто был жертвой, и кто нарушал международное право и без решения Совбеза ООН принимал жесткие решения в ущерб Сербии. Поэтому мы находимся в тяжелом положении», — отметил Вучич.

Также сербский лидер пояснил, что Россия никогда не вводила санкции в отношении Сербии и в последние десять лет по внешнеполитическим вопросам Москва никогда не выступала против Белграда. Запад же, по словам Вучича, ставит Сербию в такое положение, при котором страна теряет единственного союзника в Совете Безопасности ООН, который при этом всегда придерживался принципа территориальной целостности Сербии.

Вучич уточнил, что в переговорах с западными партнёрами он обещал, что Сербия будет поддерживать мир в регионе и стоять на позиции невмешательства в события на Украине. Однако Вучич особо подчеркнул, что по поводу санкций в отношении России никаких обещаний Западу он не давал.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам президента Сербии Вучича, решение Европейского совета по поводу санкций против России, относящееся в том числе к компании «Газпром нефть», поставит Сербию в «весьма затруднительное положение».

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