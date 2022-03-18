Белград, 19 марта, 2022, 01:54 — ИА Регнум. Сербия не поддерживает сецессию ни в одном государстве региона, она готова охранять свои границы и постарается «двигаться вперед». Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 18 марта в эфире телеканала Prva.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

Так Вучич ответил тем, кто обвиняет его в намерении ввести санкции против России, как только в Сербии 3 апреля закончатся президентские и парламентские выборы.

«Я всего лишь сказал — мы гарантируем мир для Сербии», — отметил Вучич.

Он напомнил, что за последние десять лет Россия всегда защищала интересы его страны, и Запад теперь хочет, чтобы Сербия лишилась единственного союзника в СБ ООН.

«Только Россия всегда была с нами. Такие вещи нельзя забывать», — отметил лидер сербского государства.

Напомним, что Сербия осудила «нарушение территориальной целостности Украины», но не присоединилась к антироссийским санкциям.