Рим, 18 марта, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Кризис на Украине и введенные ЕС санкции против России «значительно» повлияли на экономику самого Евросоюза, заявил в пятницу, 18 марта, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Camera dei deputati Паоло Джентилони

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Он отказался комментировать ранее представленную экспертную оценку (рост ВВП ЕС сократится на 1,4%, или на треть), отметив, что для таких оценок еще слишком рано.

Как сообщалось ранее, Джентилони рассказал, каким принципом руководствуется ЕС при отборе санкций: они не должны вредить экономике самого ЕС больше, чем экономике России.