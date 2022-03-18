Рим, 18 марта, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Евросоюз может ввести против России и новые санкции, заявил в пятницу, 18 марта, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Kremlin.ru Паоло Джентилони

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Дискуссия по этому поводу продолжается, отметил он.

Ключевой принцип, которым руководствуется Еврокомиссия — вводить такие санкции, от которых экономика ЕС не страдала бы больше, чем экономика России, добавил Джентилони.