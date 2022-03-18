Донецк, 18 марта, 2022, 22:07 — ИА Регнум. В ДНР ряд городов и посёлков подвергся во второй половине дня 18 марта обстрелам со стороны украинских боевиков, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Так, в 13:15 мск Петровский район Донецка ВСУ обстреляли из артиллерийского орудия, выпустив два снаряда калибра 122 мм. Атаку ВСУ вели из населённого пункта Новомихайловка. Аналогичная атака зафиксирована в 14:10 мск: выпущено шесть снарядов.

В 13:15 мск украинские боевики осуществили обстрел из артиллерийского орудия по городу Ясиноватая. ВСУ выпустили 12 снарядов калибра 122 мм со стороны населённого пункта Авдеевка. Аналогичная атака зафиксирована в 15:15 мск: выпущено восемь снарядов.

В 15:40 мск из Новомихайловки также обстреляли посёлок Александровка, выпустив по нему пять снарядов калибра 122 мм.

В 16:00 мск украинские боевики обстреляли из миномётов посёлок шахты Октябрьская в Донецке, выпустив восемь мин калибра 120 мм из населённого пункта Водяное. В 16:47 мск ВСУ обстреляли из артиллерии посёлок Верхнеторецкое, выпустив по нему из населённого пункта Розовка 12 снарядов калибра 122 мм.