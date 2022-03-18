Скопье, 18 марта, 2022, 22:08 — ИА Регнум. В Северной Македонии 18 марта в результате обследования 2250 образцов выявили 319 новых случаев заражения коронавирусом, из них 54 — повторные. Также в стране зарегистрировали 288 случаев выздоровления. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

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По последним данным, за сутки в стране скончались два пациента с COVID-19, также зарегистрировано два ранее произошедших летальных исхода.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 302 867 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9164, 291 719 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 1984 — спустя шесть недель непрерывного снижения оно начало медленно возрастать.