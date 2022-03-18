Мариуполь, ДНР, 18 марта, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Из города Мариуполя (ДНР) силами республики 18 марта эвакуирован ещё 171 человек, сообщает Штаб территориальной обороны ДНР. Из них 43 ребёнка.

Официальный сайт ДНР Эвакуация жителей ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Эвакуация проходила с 08:00 мск до 18:00 мск. Мариупольцев перевезли в Безыменное (Новоазовский район, ДНР) — в специальный пункт оказания помощи, организованный МЧС республики.

Читайте также:Из Мариуполя за сутки эвакуировано около 43 тыс. человек — Минобороны

Добавим, что поток эвакуированных из Мариуполя существенно усилился накануне, 17 марта. Силовики ДНР вывезли из города ещё 130 человек, а в общей сложности за день из Мариуполя были эвакуированы десятки тысяч.