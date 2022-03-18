Белград, 19 марта, 2022, 00:18 — ИА Регнум. Последствия экономических санкций, которые против Российской Федерации незаконно ввели США и ЕС, уже в полной мере ощутили на себе сербские частные предприниматели, особенно владельцы частных АЗС, которых в Сербии довольно много. Об этом ИА REGNUM рассказал один из владельцев АЗС, который пожелал остаться анонимным.

40.мвд.рф На АЗС

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"Из-за несправедливых экономических санкций США и ЕС, направленных против России, частные предприниматели в Сербии сильно пострадали. Особенно болезненно это коснулось нас — тех, кто торгует нефтепродуктами. Фактически за одну ночь наш бизнес стал убыточным, и если так продолжится, почти все мы будем вынуждены закрыть свои торговые объекты. Многие уже решились на это, среди них и я», — рассказал сербский предприниматель.

Собеседник ИА REGNUM добавил, что это значит одновременно и закрытие многих рабочих мест.

Напомним, что 13 марта редактор портала «Энергия Балкан» Елица Путникович в интервью новостному агентству «Танюг» заявила, что некоторые владельцы небольших АЗС в Сербии могут закрыть их, так как в новых реалиях им просто невыгодно работать.

«Это начало рецессии, где люди остаются без работы, потому что компаниям невыгодно работать», — рассказала Путникович.