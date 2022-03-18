Москва, 18 марта, 2022, 20:44 — ИА Регнум. О том, что украинские боевики каждый день совершают военные преступления на Украине, где идёт спецоперация России по демилитаризации, заявил 18 марта президент РФ Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

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В ходе разговора, который состоялся по инициативе Парижа, президент России, реагируя на высказанные Макроном озабоченности, заявил, что во время специальной военной операции ВС РФ «делают всё возможное для сохранения жизни мирных граждан». Так, российские военные организуют гуманитарные коридоры для безопасной эвакуации с Украины мирных жителей.

«При этом обращено внимание на многочисленные военные преступления, ежедневно совершаемые украинскими силовиками и националистами, в частности массированные ракетные и артиллерийские обстрелы городов Донбасса», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, лидеры стран коснулись в разговоре темы российско-украинских переговоров, касающихся спецоперации. Москва представила Парижу свои принципиальные подходы к выработке возможных соглашений с Киевом. Путин и Макрон договорились «оставаться на связи».