Бухарест, 18 марта, 2022, 20:32 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Румынии зарегистрировано 7205 новых случаев SARS-CoV-2, что вдвое превышает показатели предыдущего дня. Об этом 18 марта сообщает «Румынское телевидение».

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Согласно официальной информации, в данный момент рост заболеваемости регистрируется не только в Бухаресте и других крупных городах страны, но и в сельской местности. Сообщается о смерти 63 человек.

По состоянию на 18 марта, общее число граждан Румынии, заболевших COVID-19, составило 2,81 млн. Из них умерло 64 681 пациентов.