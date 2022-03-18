Вашингтон, 18 марта, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Вашингтон рассчитывает на перспективу отмены санкций против России в случае прекращения операции на Украине, заявили 18 марта в Госдепартаменте США.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

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Представитель внешнеполитического ведомства заявила в ходе брифинга, что санкции являются инструментом, которым США смогут перестать пользоваться в случае разрешения украинского кризиса.

Отметим, что ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США и их союзники с помощью экономических санкций надеются полностью разрушить экономику России.