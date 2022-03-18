Варшава, 18 марта, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Надо более активно заниматься и освобождением нашего внутреннего рынка от продукции враждебных России стран, расчищая его для отечественных производителей, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 18 марта, комментируя высказывания премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Olaf Kosinsky Матеуш Моравецкий

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Как сообщалось ранее, Моравецкий заявил, что Польша будет заниматься «дерусификацией» польской и европейской экономик, отказываясь в том числе от закупок нефти, газа и угля из России.

«Нет у нас лучших помощников, чем наши враги! Ответственные экономисты давно говорят о необходимости уходить от экспорта сырья, особенно энергоносителей. Эта задача долгие годы в нашей стране не решается, но теперь, думаю, движение в направлении её решения пойдёт быстрее.