Москва, 18 марта, 2022, 20:22 — ИА Регнум. О максимальном сближении позиций России и Украины по НАТО удалось достичь к настоящему моменту на переговорах, сообщил 18 марта журналистам глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Мединский

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Отметив, что вопрос нейтрального статуса Украины и её невступления в НАТО «является одним из ключевых пунктов» российско-украинских переговоров, Мединский сообщил:

«Это тот пункт, по которому стороны максимально сблизили свои позиции. Дальше начинаются нюансы. Нюансы, связанные с тем, какие гарантии безопасности получает Украина дополнительно к имеющимся — в случае отказа от вступления в блок НАТО».