Москва, 18 марта, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Курс рубля упал по отношению к доллару и евро на торгах в пятницу, 18 марта, после шести дней роста. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

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К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 104,82 рубля, что на 1 рубль 67 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Курс евро составил 114,80 рубля, поднявшись на 1 рубль 9 копеек.

Тем не менее за рабочую неделю биржевой курс доллара упал на 9,43 рубля (на 8,25%), курс евро — на 6,23 рубля (на 5,15%).