Москва, 18 марта, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Пакет инициатив, направленных на стимулирование спортивной индустрии, разработали депутаты комитета Госдумы по спорту. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта, об этом сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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Документы предлагают изменения в действующий закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и вторую часть Налогового кодекса.

«Для оказания целевой поддержки предлагается закрепить понятие «спортивная индустрия» и сформировать реестр предприятий спортивной индустрии», — рассказал Пайкин.

Мера, по его словам, позволит систематизировать данные о действующих и тех, которые только появятся, предприятиях отрасли, производящих необходимые товары для занятий физической культурой и спортом, способных заменить ушедших с российского рынка иностранных производителей.

Также, считает депутат, такой подход позволит обеспечить адресность поддержки конкретных производителей спортивной экипировки и инвентаря.

В рамках проекта федерального закона также предлагается дополнить полномочия Российской Федерации и регионов по выработке мер поддержки и развития организаций спортивной индустрии.

Емкость рынка спортивной продукции в России оценивается в 534 млрд рублей. При этом российские товары занимают не более 15% рынка.

Поправки в Налоговый кодекс предполагают снижение НДС до 10% в отношении спортивных товаров и снижение налога на прибыль в отношении организаций спортивной индустрии (в частности, спортивные школы и организации, осуществляющие спортивную подготовку). Так, для них устанавливается налоговая ставка по налогу на прибыль в следующих размерах: в 2022—2024 году налоговая ставка составляет 3%, в последующие периоды — 10%.

Поправки в Налоговый кодекс направлены в правительство РФ для получения отзыва.