Стокгольм, 18 марта, 2022, 18:24 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 59. Эта информация была опубликована 18 марта на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 18 053 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 2 475 687 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 1 980 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 813 111 человек старше 12 лет (86,9%), вторую — 7 606 765 (84,6%). 5 088 317 шведов прошли процедуру ревакцинации (61,6%). Напомним, что с 22 февраля информация по вакцинированным обновляется только по четвергам.

С начала пандемии в общей сложности 8659 человек получили помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.