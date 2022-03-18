Подгорица, 18 марта, 2022, 18:22 — ИА Регнум. За сутки в Черногории зарегистрировано 111 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил Институт общественного здравоохранения Черногории.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала эпидемии в стране от ковида умерли 2696 человек. Активных случаев заболевания Covid-19 в стране насчитывается 719.

В Черногории отменены почти все эпидемиологические ограничения.