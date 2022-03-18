Санкт-Петербург, 18 марта, 2022, 18:41 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге состоялся митинг-концерт «Zа Россию!», который собрал представителей молодежных, патриотических, общественных и ветеранских организаций, поддержавших политику президента Российской Федерации в отношении Крыма и Донбасса. Об этом 18 марта сообщили в Смольном.

Mil.ru Российский танк

Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»

Концерт в спортивном комплексе «Юбилейный» был приурочен к восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. В рамках программы для зрителей выступили творческие коллективы и звёзды российской эстрады. Перед собравшимися выступили губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

«8 лет прошло с тех пор, как Крым вернулся домой. Я помню те дни, когда ликовала вся страна. Все жители России, петербуржцы помогали крымчанам строить новую жизнь. Так же, как сегодня мы помогаем гражданам Донецкой и Луганской народных республик, — заявил спикер Бельский. — Наши войска и дальше будут освобождать землю, на которой живут наши братья, мы всегда будем их защищать».

В свою очередь губернатор Беглов напомнил о значимости проведения Вооруженными силами РФ специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что признание ЛНР и ДНР также стало важным решением президент РФ Владимира Путина, так как население Донбасса годами подвергалось риску смерти.

«Против них развязана война, гибнут дети, старики, женщины, но страны Запада молчат о трагедии Донбасса. Они молчат о трагедии в Одессе. Молчат о геноциде. Его совершают наследники тех, кто сжег Хатынь! Мы должны защитить мирное население, и мы его защитим», — заявил Александр Беглов.

Напомним, Александр Беглов назвал воссоединение с Крымом важным стратегическим событием в генеральном сражении с Западом.