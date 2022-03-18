Бишкек, 18 марта, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Свыше 1,6 млн граждан Киргизии или 25,3% населения страны живут в бедности. Об этом заявил министр труда, соцобеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев на выездном заседании парламентской фракции «Ынтымак».

Бедность

По словам высокопоставленного чиновника, черта бедности в республике измеряется суммой в 1 648 сомов (1 625 рублей) на одного человека в месяц.

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Также глава социального ведомства сообщил, что почти 60 тысяч киргизстанцев или около 1% населения страны живут в нищете.

«В 2012 году уровень бедности был 38%, а через пять лет — в 2017 году этот показатель удалось снизить до 20%. Но сейчас он опять вырос из-за последствий пандемии коронавируса», — резюмировал министр.

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