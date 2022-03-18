Москва, 18 марта, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Россия имеет в запасах достаточные объёмы продовольствия, и цены на отдельные товары могут снизиться по мере охлаждения ажиотажного спроса, заявила на пресс-конференции 18 марта глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

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Она отметила, что в настоящее время наблюдается высокая потребительская активность в сегменте продуктов длительного хранения, таких как крупы, мука, макароны, сахар.

«Большая часть таких товаров производится в России из отечественного сырья. Запасов этих продуктов достаточно, их производство продолжается», — сказала глава ЦБ.

Она выразила уверенность, что «по мере охлаждения ажиотажного спроса ценовая динамика нормализуется, и цены на отдельные товары могут даже снизиться».

Напомним, ранее Эльвира Набиуллина заявила, что резкое ускорение инфляции в России в конце февраля — начале марта обусловлено ажиотажным спросом, в первую очередь на непродовольственные товары.