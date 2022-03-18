Митинг-концерт «Крымская весна» в Екатеринбурге собрал 12 100 человек
Екатеринбург, 18 марта, 2022, 18:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на митинг-концерт по случаю восьмилетия воссоединения Крыма с Россией пришли 12 100 человек. Об этом сообщили журналистам в полиции.
Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области
Участники митинга-концерта в Екатеринбурге 18 марта 2022 года
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Ещё 9,5 тыс. граждан приняли участие в других муниципалитетах Свердловской области. Всего в регионе прошло почти 40 разных мероприятий.
Как сообщало ИА REGNUM, восемь лет со дня возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань исполнилось 18 марта.