Москва, , 17:56 — REGNUM Резкое ускорение инфляции в России в конце февраля — начале марта обусловлено ажиотажным спросом, в первую очередь на непродовольственные товары. Об этом заявила на пресс-конференции 18 марта глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

По её словам, люди активно покупают автомобили, электронику и бытовую технику, мебель, опасаясь, что ассортимент и доступность этих товаров снизятся из-за санкций, ухода с рынка иностранных компаний и ослабления рубля.

При этом Набиуллина отметила, что уже на второй неделе марта потребительский ажиотаж в непродовольственном сегменте начал снижаться.

Глава Центробанка добавила, что дальнейшая динамика инфляции будет зависеть от того, с какой скоростью российская экономика адаптируется к новым условиям. По её словам, на сегодняшний день почти все компании сталкиваются с трудностями, в том числе с перебоями в производственных и логистических цепочках, а также в расчётах с иностранными контрагентами.