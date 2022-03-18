Санкт-Петербург, 18 марта, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал воссоединение Крыма с Россией одной из главных побед в генеральном сражении с Западом. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Беглов

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Александр Беглов поздравил петербуржцев с восьмой годовщиной события, когда Крым стал частью Российской Федерации. Губернатор отметил, что воссоединение Крыма имело важное стратегическое значение для России, поскольку украинские нацисты планировали осуществить в отношении полуострова те же действия, которые позже произошли на Донбассе.

«Полуостров получил энергетическую, транспортную, продовольственную независимость от Украины, которая держала его на голодном пайке. Недавно в ходе спецоперации прорвана его «водная блокада», — заявил губернатор. — Крымская весна — одна из главных побед в генеральном сражении с Западом. Сегодня мы обязаны сплотиться, чтобы дать решающий, окончательный отпор нацистам».

Благодаря присоединению Крыма теперь гарантируется безопасность России.

«Для всей России Крым — это прежде всего форпост, неприступный бастион в Чёрном море, надежно обеспечивающий безопасность страны», — сказал Беглов.

На фоне происходящих событий и введения антироссийских санкций сейчас важно защитить жителей Донбасса, находящихся под огнём восемь лет.

«Сегодня мы обязаны сплотиться, чтобы дать решающий, окончательный отпор нацистам. Прекратить геноцид. Защитить жителей Донбасса, которых 8 лет бомбят, убивают стариков и детей. Нас пытаются сломить санкциями. Но мы сильны, как никогда. Выдержим!», — заявил губернатор Петербурга.

Отметим, в знак поддержки политики президента РФ Владимира Путина губернатор носит на костюме букву Z из георгиевской ленты.