Пекин, 18 марта, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Ситуация, которая сложилась на Украине, тяжёлая, хотелось бы, чтобы наступил мир, заявил 18 марта председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеопереговоров с американским президентом Джо Байденом.

Kremlin.ru Председатель КНР Си Цзиньпин

Си Цзиньпин «Столкновения и противостояние не выгодны ни одному человеку».

Китайские лидер добавил, что кризис на Украине — это не то, что хотел бы видеть Пекин. По его словам, самое ценное для международного сообщества — это мир и безопасность.

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Напомним, что Пекин осудил западные санкции, введённые против России в связи с проведением ВС РФ спецоперации на Украине.