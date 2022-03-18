Москва, 18 марта, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы просят главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева предпринять ряд мер, направленных на сдерживание цен на хлеб и хлебобулочные изделия, в их числе — разрешить временную продажу хлеба без упаковки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта, об этом сообщила зампред комитета Госдумы Надежда Школкина («Единая Россия»).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выпечка хлеба

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Она обратила внимание на то, что по информации Российского союза мукомольных и крупяных предприятий с 1 марта 2022 года цена на дрожжи хлебопекарные возросла на 30%, на маргарин — на 40%, продолжается рост цен на сахар, муку, пищевые добавки и другое сырье, а также на все виды упаковочных материалов. Наряду с этим повышаются затраты на электроэнергию, воду, транспортно-логистические услуги. В связи с чем производители хлеба вынуждены повышать цены на свою продукцию.

Это вызывает беспокойство не только со стороны потребителей, но и негативную реакцию со стороны розничных сетей, «отказывающихся порой принимать хлеб и хлебобулочные изделия от производителей», говорится в письме. Вместе с тем, сами сети устанавливают торговую наценку на данный вид продукции до 35%, при этом ещё штрафуя предприятия за несвоевременное выполнение обязательств по договорам, порой по независимым от них причинам, отмечается в документе.

Парламентарии просят главу Минсельхоза рассмотреть возможность введения дополнительных мер государственной поддержки предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленностей.

Предлагается дополнительно выделить в 2022 году субсидий хлебопекарным предприятиям до 10 млрд рублей; выделить субсидий мукомольным предприятиям в размере 2 тыс. рублей на 1 тонну отпускаемой пшеничной и ржаной муки хлебопекарным предприятиям, перечислила Школкина.

Кроме того, среди предложений — внести изменения в постановление правительства N2 1528 в части увеличения порогового критерия по отсутствию задолженности у предприятий по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации с 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

«Также предлагается временно разрешить продажу хлеба и хлебобулочных изделий без упаковки. Одновременно предлагается приостановить до января 2025 года увеличение норматива расширенной ответственности производителей по обеспечению утилизации упаковки и товаров в упаковке после утраты ими потребительских свойств, а также норм системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки», — рассказала депутат Госдумы.

Также парламентарии предлагают отнести предприятия хлебопекарной промышленности к статусу сельскохозяйственных товаропроизводителей и распространить на них все меры государственной поддержки.