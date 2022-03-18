Митинг в честь воссоединения Крыма с Россией собрал свыше 203 тысяч человек
Москва, 18 марта, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Число участников митинга «Крымская весна» в Лужниках 18 марта 2022 года превысило 203 тысячи, сообщает московское управление МВД.
Er.ru
На митинге в Лужниках
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Уточняется, что на самом стадионе присутствовали более 95 тысяч человек и ещё более сотни тысяч находились рядом со стадионом.
В мероприятии принял участие президент РФ Владимир Путин, который отметил как важность воссоединения Крыма с Россией, так и освобождение Украины от нацистов, которое осуществляется сегодня в рамках спецоперации.