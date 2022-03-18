Санкт-Петербург, 18 марта, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Молодежь Ленинградской области празднует восьмилетнюю годовщину возвращения Крыма в состав России торжественными мероприятиями, акциями, тематическими фотовыставками и флешмобами, сообщили 18 марта в пресс-службе областной администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш

Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»

Так, в преддверии праздника Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области запустил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» флешмоб фотографий из Крыма. Принять участие в акции может любой желающий — для этого необходимо поделиться своими фото-воспоминаниями о Крыме под постом .

«В день празднования воссоединения Крыма с Россией, 18 марта, на странице ВКонтакте добровольцы организовали викторину по историческим событиям, связанным с Крымом», — отметили в администрации региона, добавив, что стать участником викторины может каждый.

В центре «Молодежный» во Всеволожском районе на память об этом историческом событии создали граффити — рисунок появился на стене одного из корпусов центра. А 20 марта в городе Светогорск Выборгского района состоится автомобильный парад «СилаVправде» в поддержку жителей Луганской и Донецкой народных республик, а также спецоперации российских Вооруженных сил на Украине.