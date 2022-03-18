Волосово, Ленинградская область, 18 марта, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области вспомнил мартовские дни 2014 года, когда республика Крым и город Севастополь вошли в состав России, и отметил, что за восемь лет, что прошли с того момента, никто не пожалел, что полуостров Крым стал российским. Об этом сказал Александр Дрозденко во время выступления 18 марта.

Lenobl.ru Александр Дрозденко

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что 18 марта в Ленобласти проходят праздничные мероприятия, посвященные восьмилетию со дня вхождения Крыма в состав РФ. Одним из центральных мероприятий в регионе стала акция «Во славу России», прошедшая на главной городской площади Волосово.

В ней принял участие губернатор Ленобласти, который рассказал, что восемь лет назад он был в Кремлёвском дворце, в Георгиевском зале, где произошло подписание соглашения о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.

«И как бы наши недруги не говорили, не пытались нас убедить, но с точки зрения международного права все было сделано правильно. Крым был российским, советским, а входя в состав Украины, он приобрёл статус автономной республики. Слово «автономный» значит, что территория имеет право на самоопределение, которое выражается путём голосования на референдуме. И крымчане провели референдум. Более 90% высказались за присоединение к Российской Федерации. Почему они это сделали, мы также все прекрасно понимаем. На Украине в это время был переворот, и крымчане боялись за себя и своих близких. Большинство населения Крыма — это русские. И говорили в Крыму всегда на русском языке», — напомнил Дрозденко.

Глава региона указал, что после этого знакового события, буквально через два месяца, он в составе делегации Ленинградской области поехал в Крым и видел, с какими горящими глазами, со слезами на глазах крымчане благодарили за то, что Россия взяла их в свою большую российскую семью.

«И сегодня, спустя восемь лет, можем сказать, что, наверно, никто из нас не пожалел, ни в Крыму, ни в Ленинградской области, ни в других регионах России, что Крым снова стал российским», — сказал губернатор Ленинградской области.