Москва, 18 марта, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования» подписал 18 марта президент России Владимир Путин, сообщает 18 марта сайт Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

Отмечается, что эти меры принимаются в дополнение к мерам, которые уже предусмотрены тремя документами: указом «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» (от 28 февраля 2022 г.), указом «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ» (от 1 марта 2022 г.) и указом «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (от 5 марта 2022 г.).

Новым указом президент постановил:

1. Предоставить Совету директоров Банка России полномочия по определению размера суммы операции, в пределах которого может осуществляться:

а) предварительная оплата или авансовый платёж резидентами в пользу иностранных юр‑ и физлиц, не являющихся резидентами, по контрактам, перечень видов которых определяется Советом директоров Банка России;

б) перевод денежных средств с открытых в российских кредитных организациях:

счетов иностранных юридических лиц — нерезидентов, местом регистрации которых являются иностранные государства, совершающие в отношении России, российских юр‑ и физлиц недружественные действия, на счета иностранных юридических лиц — нерезидентов, не являющихся иностранными лицами государств, совершающих недружественные действия;

счетов иностранных юридических лиц — нерезидентов, не являющихся иностранными лицами государств, совершающих недружественные действия, на счета, открытые в иностранных государствах, совершающих в отношении России, российских юр‑ и физлиц недружественные действия;

в) перевод (без открытия счетов) денежных средств, в том числе электронных денежных средств:

иностранными лицами государств, совершающих недружественные действия, в пользу иностранных юридических лиц — нерезидентов, не являющихся иностранными лицами государств, совершающих недружественные действия;

иностранными юридическими лицами — нерезидентами, не являющимися иностранными лицами государств, совершающих недружественные действия, в банки и иные организации финансового рынка, расположенные в иностранных государствах, совершающих недружественные действия;

г) приобретение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке России юридическими лицами, не являющимися резидентами.

2. Запретить до 31 декабря 2022 года осуществление без получения разрешений Банка России операций:

а) по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица, не являющегоя резидентом;

б) по взносу резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений (договора о совместной деятельности).

3. Положения подпункта «а» пункта 1 настоящего указа не применяются к осуществлению соответствующих операций российскими физическими лицами, российскими кредитными организациями, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ».

4. Предоставить Банку России следующие полномочия:

а) выдавать разрешение на выполнение резидентом — участником внешнеэкономической деятельности требований пункта 2 указа президента России от 28 февраля 2022 г. «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» в иной срок, чем предусмотренный указанным пунктом;

б) выдавать разрешение резиденту — участнику внешнеэкономической деятельности, в соответствии с которым он вправе не осуществлять обязательную продажу иностранной валюты в порядке, установленном пунктом 2 указа президентаРФ от 28 февраля 2022 г. «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», в размере суммы иностранной валюты, направляемой таким резидентом на удовлетворение требований российских кредитных организаций по обязательствам, предусмотренным кредитными договорами (в том числе погашение кредита, уплата процентов и (или) штрафных санкций) и выраженным в иностранной валюте, который определен на момент зачисления иностранной валюты на счет такого резидента;

в) выдавать разрешения, необходимые для осуществления операций, предусмотренных пунктом 2 настоящего указа;

г) давать официальные разъяснения по вопросам применения настоящего указа.

5. Установить, что до 1 сентября 2022 года выраженные в иностранной валюте обязательства по договорам банковского счета (вклада), заключенным между кредитными организациями, в отношении которых иностранными государствами, совершающими недружественные действия, введены ограничительные меры, и клиентами указанных организаций, являющимися юридическими лицами — резидентами (при условии, что обязательства возникли до дня введения таких мер), признаются исполненными надлежащим образом, если эти обязательства исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте (независимо от того, в какой валюте выражена такая стоимость) и рассчитанной по официальному курсу Банка России, установленному на день исполнения обязательств.

6. В целях применения указа президента России от 28 февраля 2022 г. «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» определить, что:

а) запреты, установленные пунктом 3 этого указа, не распространяются на переводы денежных средств в иностранной валюте для их зачисления на открытые в банках, расположенных за пределами территории России, счета (вклады) дипломатических представительств, консульских учреждений России, постоянных представительств России при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иных официальных представительств России и представительств федеральных органов исполнительной власти, представительств и (или) филиалов юридических лиц — резидентов, расположенных за пределами территории России, а также их сотрудников;

б) требования пунктов 1 и 2 этого указа не применяются к организациям, непосредственно реализующим проекты по производству сжиженного природного газа в Арктической зоне РФ, в отношении иностранной валюты, зачисленной на счета указанных организаций в связи с реализацией таких проектов.

7. В целях применения указа президента России от 1 марта 2022 г. «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ» определить, что ограничения, установленные пунктом 1 этого указа, не распространяются на предоставление кредитов и займов (в рублях) резидентам, если они находятся под контролем иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, совершающими недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства).

8. Положения пункта 12 указа президента РФ от 5 марта 2022 г. «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» распространяются на применение этого Указа.

9. Предоставить правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России следующие полномочия:

а) выдавать разрешения на выполнение резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности требований пункта 2 указа президента РФ от 28 февраля 2022 г. «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» в ином размере, чем предусмотренный названным пунктом;

б) выдавать разрешение на осуществление операции из числа операций, предусмотренных пунктом 1 настоящего указа, размер суммы которой превышает размер, определенный Советом директоров Банка России.

10. Правительству РФ в десятидневный срок утвердить порядок выдачи Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России разрешений, предусмотренных пунктом 9 настоящего указа.

11. Банку России в десятидневный срок принять акты, необходимые для реализации полномочий, предусмотренных пунктом 4 настоящего указа.

12. Совету директоров Банка России в десятидневный срок принять:

а) решения, необходимые для реализации полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего указа;

б) решения, устанавливающие порядок выдачи разрешений, предусмотренных подпунктами «а» — «в» пункта 4 настоящего указа.

13. Решения Совета директоров Банка России, предусмотренные настоящим указом, подлежат официальному опубликованию в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 10 июля 2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

14. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

15. Положения пункта 1 настоящего указа в части, касающейся осуществления операций, предусмотренных подпунктами «а» — «г» этого пункта, подлежат применению со дня официального опубликования решения Совета директоров Банка России, принятого в отношении соответствующей операции.

Читайте также:Ответ России на санкции не ограничится указом Путина об экономических мерах