Москва, 18 марта, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Российские военные проявляют мужество и братство в ходе спецоперации РФ на Украине, заявил 18 марта российский президент Владимир Путин на концерте в честь воссоединения Крыма с Россией.

Kremlin.ru Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Говоря о том, как действуют российские военные на Украине, президент отметил, что «наши ребята плечом к плечу помогают, поддерживают друг друга».