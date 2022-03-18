Путин о спецоперации: ребята сражаются плечом к плечу, как братья
Москва, 18 марта, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Российские военные проявляют мужество и братство в ходе спецоперации РФ на Украине, заявил 18 марта российский президент Владимир Путин на концерте в честь воссоединения Крыма с Россией.
Kremlin.ru
Владимир Путин
Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»
Говоря о том, как действуют российские военные на Украине, президент отметил, что «наши ребята плечом к плечу помогают, поддерживают друг друга».
«А если надо, то как родного брата, прикрывают своим телом от пуль на поле боя».