Луганск, 18 марта, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Командир шестого отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова, первый Герой Луганской Народной Республики Владимир Полуполтинных отметил, что резервисты ВСУ готовы сложить оружие, но их шантажируют националисты.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Следите за развитием событий в трансляции: «"Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

"Резервисты Вооруженных сил Украины — это в основном жители Львовской области. Пленные рассказывали, что они хотели бы сложить оружие, но националисты шантажируют резервистов тем, что расправятся с их семьями. Поэтому люди боятся. Однако сил у ВСУ становится всё меньше», — рассказал Полуполтинных.

«Казаки России, бьём врага! Работаем, братья!» — бросил клич Герой ЛНР.

ИА REGNUM отмечает, что 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите республик Донбасса, а также денацификации и демилитаризации Украины.