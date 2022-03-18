Москва, 18 марта, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы будут направлять информацию о повышении цен прокурорам субъектов РФ, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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«Информацию обо всех случаях неоправданного повышения цен будем направлять прокурорам субъектов РФ, чтобы были приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», — отметил Володин в телеграм-канале.

По его словам, сегодня запасы продовольствия есть в полном объёме, никакого дефицита нет.

«Тот, кто пользуется ситуацией и наживается на людях, должен быть наказан», — считает Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по фактам незаконного увеличения цен на продукты питания, бытовую химию и средства личной гигиены в России будет проведены проверки, заявили в генпрокуратуре.