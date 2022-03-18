Москва, 18 марта, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Необоснованные действия прибалтийских стран по высылке десяти российских дипломатов получат ответ, написала 18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале.

Mid.ru Мария Захарова

Захарова «На все безосновательные высылки российских дипломатов будет дан соответствующий ответ».

Напомним, 18 марта МИД прибалтийских стран заявили, что десять сотрудников посольств России в Эстонии, Латвии и Литве должны покинуть эти страны.

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Это решение было принято Таллином, Ригой и Вильнюсом в знак «солидарности» с Киевом. При этом утверждается, что деятельность российских дипломатов, которых объявили персонами нон грата, якобы была «несовместима с их дипломатическим статусом».