Вашингтон, 18 марта, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Прямая линия связи с Москвой была установлена США и их союзниками во избежание конфликта между Россией и Североатлантического альянса (НАТО) в результате какого-либо недопонимания в связи со спецоперацией Вооружённых сил РФ по денацификации Украины. Об этом 18 марта сообщает агентство Bloomberg.

Alexas_Fotos Телефон

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Уточняется, что представители альянса рассказали агентству, что российские Вооруженные силы не делали попыток провокаций и вступления в столкновения с силами НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в условиях военных действий духовное единство русского и украинского народов подвергается опасности. Сохранить его призвана Русская православная церковь.